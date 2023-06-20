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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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الدستورية العليا تحتفل بإطلاق كتاب «ملامح القضاء الدستوري المصري».. صور

ملامح القضاء الدستوري
ملامح القضاء الدستوري المصري
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 شهدت المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم الثلاثاء، الاحتفال بإصدار مؤلف ملامح القضاء الدستوري المصري، والذي أعدته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بإشراف المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة.

وتضمن المؤلف عدد خمسين مبدءًا من أهم الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا، والمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل ملامح هذا القضاء منذ نشأته في مصر عام 1969 وحتى الآن، وقد تم ترجمة هذه المبادئ إلى اللغة الإنجليزية بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتولت طباعتها ونشرها داخليًّا وخارجيًّا الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

ملامح القضاء الدستوري المصري

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