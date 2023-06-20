الحوار الوطني.. المنزلاوي: توطين وتعميق التصنيع المحلى له أهمية مباشرة فى زيادة الإنتاج

قال المهندس محمد المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توطين وتعميق التصنيع المحلي له أهمية مباشرة فى زيادة الإنتاج، وظنوثم فتح آفاق جديدة وكبيرة للتصدير، مطالبا الوصول بنسبة المكون المحلى تصل 40% من المنتج الوطنى، خاصة فى الصناعات التى نمتلك المادة الخام لها.

وأكد المنزلاوى، أن زيادة نسبة المكون المحلى سيساهم بقوة فى خلق فرص عمل فتح أسواق جديدة، مشددا على ضرورة ربط الصناعة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وامدادها بصناعات مغذية.

وشدد المنزلازي ، علي ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، قائلا:" القانون صدر منذ 8 سنوات ولم يفعل حتى الآن، لافتا إلى أن عدم دعم المنتج المحلى يجعل البعض يعزف عنه ويفضل المنتج المستورد بسبب فروق الشراء، ومن ثم يجب الوقوف على هذه الإشكالية لتطبيق القانون ودعم المنتج المحلي.

جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.