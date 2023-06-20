حركة "فتح": حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لن يسقط بالتقادم

أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، اليوم الثلاثاء، أنّ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض لن يسقط بالتقادم، والمشاريع التصفويّة لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية سيكون مآلها الفشل.

وأوضحت الحركة - في بيان صادر عن مفوضيتها للإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يُصادف اليوم - أنّ منظومة الاحتلال حاولت عبر سياسة الترحيل "الترانسفير" الذي كان نتيجةً لإبادة 531 قرية فلسطينيّة أن تُلغي الوجود الأزليّ للشعب العربيّ الفلسطيني، إلا أن الشعب الفلسطيني استطاع بصموده ومقاومته وتشبّثه بأرضه وحقوقه أن يهدد المآرب الاستعماريّة لمنظومة الاحتلال وحلفائها.

وأشارت الحركة إلى أنّ حق العودة والتعويض ضمنه القرار الدولي رقم (١٩٤) وغيره من القرارات التي صدرت بموجب الشرعيّة الدولية، مؤكّدةً أن محاولات منظومة الاحتلال اختلاق حقائق ديمجرافيّة وجغرافيّة، من خلال التوسُّع الاستيطانيّ، واستجلاب المستوطنين، باعتبارهم المادة البشريّة للمشروع الصهيونيّ، ستبوء بالفشل.