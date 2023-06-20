ضبط عاطلين خلال التنقيب خلسة عن الآثار أسفل عقار بـ15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بمدينة 15 مايو.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام شخصين مقيمان بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة وعُثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 15 مترا، وأدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.