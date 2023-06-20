أستاذ اقتصاد: المشروعات الأخيرة أضافت مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية.. فيديو

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن ملف الزراعة في غاية الأهمية، والقيادة السياسية توليه اهتماما كبيرا ونرى مشروعات التوسع الأفقي ومشروع مستقبل مصر وتوشكى الخير، موضحا أن المشروعات الأخيرة أضافت مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية.

وأضاف في لقاء مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مصر تعمل على أن تكون مركزا لوجستيا لتداول وتخزين الحبوب، ولم يكن ليتم هذا الأمر بدون مشروع الصوامع وهو ضخم بكل المقاييس، مشيرا إلى أننا نتجاوز 3.5 مليون طن من تخزين الحبوب ونعمل على الوصول إلى 5 ملايين طن.

كما تابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك محور التوسع الرأسي أيضا والذي لم يكن ممكنا في ظل التحديات التي واجهتها الدولة وزيادة الرقعات الزراعية، مع العمل على استغلال التكنولوجيا والتقدم في استنباط أصناف جديدة قليلة الاستخدام للمياه وعالية الانتاجية ومتحملة للإجهاد البيئي والتغيرات المناخية الحادة.