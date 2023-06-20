"الأورمان" تنظم معرضين لتوزيع الأثاث المنزلي والملابس الجديدة مجانًا في البحيرة.. صور

نظمت جمعية الأورمان، معرضين لتوزيع الاثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس الجديدة بالمجان لدعم (450)أسرة بقرى ونجوع محافظة البحيرة، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة.

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، أن المعرض الأول استفاد منه (250) أسرة من قريتي الدخلى وزاوية البحر بمركز كوم حمادة، والمعرض الثانى استفاد منه (200) أسرة من قرى الجلاء ومحلة احمد والنجيلة وكفر زيادة مركز كوم حمادة، موضحة ان المعرضين تم تنظيمهم على يومين متتالين، وذلك لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

وشددت على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة والاثاث المنزلى من الأورمان يتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

وأشار شعبان إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى البحيرة برئاسة المهندس أحمد الأعصر، مدير الجمعية، تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.