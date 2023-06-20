الثانوية العامة 2023| انتظام سير امتحانات اللغة الأجنبية الثانية بالبحيرة.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، انتظام سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت الامتحانات فى التاسعة من صباح اليوم، وأدى 38 ألفا و91 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاناتهم فى مادة اللغة الأجنبية الثانية داخل 115 لجنة بـ18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى الانعقاد المستمر لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات لمتابعة أعمال الامتحانات أولاً بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش داخل اللجان بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، وتم تغطية مختلف لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرفة العمليات لضمان إنضباط سير الإمتحانات.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية الخاصة، ومنها التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، والتنبيه على الطلاب بمنع حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقاً، تفعيل العصا الإلكترونية للتفتيش والكشف عن المعادن، والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، وتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، وأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وقيام رؤساء اللجان بتسليم الطالب ورقة الأسئلة في نهاية الإمتحان، وعدم جمعها من قبل الملاحظين بأي شكل من الأشكال إلا في موعد نهاية الامتحان، توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل الامتحانات والتنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يومياً، حيث إن كتيب المفاهيم سيتم استخدامه للسنوات المقبلة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة جميع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بتواصلهم المستمر مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التعليمية لمواجهة أي أحداث طارئة.