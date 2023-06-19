أوكرانيا واليابان تتفقان على تبادل الخبرات لمواجهة الكوارث

اتفقت وزارة البنية التحتية الأوكرانية ووكالة الإعمار اليابانية على تبادل الخبرات للتصدي عواقب الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، فضلا عن تقديم الدعم الاستشاري والتقني لإنعاش أوكرانيا.

وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الإثنين - أنه تم توقيع مذكرة تعاون بين وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف ووزير الإعمار الياباني هيروميتشي واتانابي.

وقال كوبراكوف "إن تجربة وكالة الإعمار اليابانية في ترميم البنية التحتية بعد زلزال شرق اليابان الكبير واستعادة المناطق المتضررة لا تقدر بثمن بالنسبة لنا، وبشكل خاص بعد انفجار سد كاخوفكا الذي أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث في أوروبا في العقود الأخيرة، وستسمح لنا التجربة اليابانية الناجحة بتجنب العديد من الأخطاء عند تخطيط وتنفيذ مشروعات الترميم، وبالتالي سنكون قادرين على توفير الوقت والقيام بكل شيء بشكل أسرع وأكثر كفاءة".

وأكد الجانبان ضرورة ضمان الاحتياجات الأساسية لسكان المجتمعات المتضررة، وبشكل خاص ما يتعلق بالإسكان والبنية التحتية الحيوية (أنظمة التدفئة والمياه والكهرباء)، واستعادة النشاط الاقتصادي في المجتمعات.

يُشار إلى أنه منذ بداية عام 2023 اتفقت أوكرانيا واليابان على صرف أكثر من 600 مليون دولار لاحتياجات الإعمار في أوكرانيا.