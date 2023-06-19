حنفي جبالي: زيارتنا لـ"النواب الليبي" أسفرت عن تشكيل لجنة صداقة دائمة بيننا

أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، دعم مجلس النواب للشعب الليبي ومجلس النواب الليبي في كل ما يراه من تحقيق مصالحه من جميع النواحي.

وأضاف جبالي، في حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: "زيارتنا لمجلس النواب الليبي تاريخية بمعنى الكلمة، وأسفرت عن تشكيل لجنة صداقة دائمة بين المجلسين ووقعنا بروتوكول تعاون في جميع المجالات، وهذا البروتوكول يشمل تبادل الخبرات، ولكن تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين، وتبادل الخبرات على المستوى الإداري والفني".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، أكد في صباح اليوم خلال كلمته بالبرلمان الليبي، أنه وأعضاء الوفد المصري، لم يشعروا خلال زيارة ليبيا اليوم، بأنهم انتقلوا من مصر لبلد آخر، متابعا: «لن أتحدث عن ليبيا كونها الوطن الثاني لنا، فهي وطننا ونحن نشعر من داخلنا بأننا شعب واحد بموقعين جغرافيين ووطن واحد، تحدثت مع رئيس البرلمان قبل حضور جلسة البرلمان الليبي، وقلت له إن التاريخ سيتحدث عن العظماء والحكماء أمثالكم، والتاريخ يذكر جيدا البطل المجاهد عمر المختار، فالتاريخ يذكر الأبطال ممن حررو بلادهم وافتدوا حياتهم لوطنهم وشعبهم العظيم».