الجريمة والعقاب.. السجن المشدد ينتظر المتهم بالاتجار بالمخدرات بالتجمع

القى رجال مباحث القاهرة القبض على شاب اثناء بيعه الحشيش “دليفيرى” بمنطقة التجمع الأول ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

تعود الواقعة عندما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارات لسهولة التنقل، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني، ياسر هريدي المحامي ، إن القانون ينص على أنه يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من صدر أو استورد أو صنع مادة مخدرة. وأضاف هريدي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن العقوبات تختلف في حالة التعاطي او حيازة كمية ؛ موضحا أنه في حالة وجود سلاح مع المواد المخدرة ففي تلك الحالة يكون ظرف مشدد، وعقوبة السلاح بدون تراخيص تتراوح ما بين السجن المشدد أو المؤبد في حالة وجود سلاح مشخشن، وفي تلك الواقعة وجود السلاح مع المواد المخدرة في مكان تصنيعها فالحكم يكون بالسجن المؤبد وجوبي لوجود ظرف مشدد، وذلك طبقا لنص المادة 33 ب "كل من انتج اواستخرج وصنع جوهرا مخدرا بقصد الاتجار تكون عقوبته المؤبد نظرا لوجود ظرف مشدد .