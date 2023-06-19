ثقافة الشيوخ توافق على اقتراح نائب التنسيقية بشأن تلخيص كتب التراث العربي بلغة مبسطة

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص بتلخيص مجموعة منتقاة من كتب التراث العربي وإعادة إنتاجها بلغة مبسطة مع طرحها في وسائط متعددة، لما لهذا الأمر من أهمية في تكوين الوجدان العربي بما ينعكس على الهوية المصرية.

وقال النائب رامي جلال في الطلب المقدم للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "تعد كتب التراث العربي من كنوز الثقافة العربية ومن المهم لكل الأجيال الاطلاع عليها، من أجل الحفاظ على الملمح العربي للهوية المصرية.

وأضاف النائب رامي جلال في المذكرة الإيضاحية " ونظرًا لأن تلك الكتب مكتوبة بلغة عربية فصيحة مقعرة من الممكن أن تكون بها صعوبة لدى غير المتخصصين في علوم اللغة، بحيث أصبحت هذه اللغة غير متناسبة مع تطورات العصر الحديث وعالم السوشيال ميديا، وصار من المهم تقديم تلك الكتب في قوالب مختلفة تناسب الوقت الحالي، وبما يساهم في الحفاظ على هذا التراث من ناحيتي الوجود والوظيفة.

و قال “جلال” في المذكرة الإيضاحية: لا شك أن من أهم الأهداف التي يجب أن تحققها أية محاولة إصلاحية لمنظومتي التربية والتعليم في العالم العربي هو أن يسترد الشباب احترامهم لتراثهم الفكري، والرغبة في الاستزادة من الإطلاع عليه، والقدرة على النظر فيها.

و أضاف: فالأجدى أن نبدأ بالاعتراف بأن الحصيلة التي يخرج بها أبناؤنا من اللغة العربية بعد انقضاء سني دراستهم لا توفر القدرة على فهم ما كتبه القدماء، وأن النماذج التي تدرّس لهم في المدارس الأدب هؤلاء، کهجاء الفرزدق لجرير، وفخر المتنبي بنفسه، ومدح الأعشى لوالي الحيرة لا يمكن أن ينجم عنها تأثر حقيقي بالتراث العرب.

و قال: سيكون من المهم تلخيص تلك الكتب بلغة عربية سهلة وبسيطة، بالإضافة إلى إنتاج هذه الملخصات بعدد من القوالب الحديثة مثل: القوالب المسموعة والفيديوجراف وغيرها مع القيام بالترويج اللازم لها.

و أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بتلخيص الكتب التراثية المهمة بلغة عربية بسيطة لما بها من قيمة مضافة.

كما أوصت بإتاحة الكتاب الأصلي مع الكتاب الملخص على منصات اونلاين سواء من خلال موقع أو ابلكيشن وإنتاج فيديوهات يوتيوب قصيرة بأهم ما جاء بالكتب.