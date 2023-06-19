"سلمولى على مصر" أمسية شعرية غنائية في قصر الأمير طاز

ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عدد من الأنشطة الفنية، وذلك الخميس المقبل، الموافق 22 يونيو الجاري، تبدأ الأنشطة في الخامسة مساء، بورشة فنية بعنوان "اهلاً بالعيد" تحت إشراف د. عادل بدر، يعقبها في السابعة مساء افتتاح معرضا للحرف اليدوية التراثية، والذي يستمر حتى 6 يوليو 2023.

وتختتم فى الثامنة مساء، أمسية شعرية غنائية بعنوان "سلمولى على مصر" مع الشاعر سامى شاكر، بمصاحبة مجموعة من الأغانى التراثية أداء عدد من الأصوات الشابة.

واستطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.