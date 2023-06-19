إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة سوزوكي بعمود إنارة بالعجوزة

أصيب شخصين في حادث اصطدام سيارة سوزوكي بعامود إنارة أمام السيرك القومي بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام السيرك القومي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وصطدام السيارة بعامود إنارة ونتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهم إلي مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.