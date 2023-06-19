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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائب أكمل نجاتي: السيسي أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية

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وجه النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، التهنئة و التحية و التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 30 يونيو ، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الرئيس  أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية  .
و بمناسبة فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي أشاد النائب أكمل نجاتي  عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بإدارة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجلسات الشيوخ قائلا " الإدارة تتمتع  بالحيادية  و الدبلوماسية ، موضحا أنه أعطى الجميع الفرص لكي يعبروا عن مواقفهم مضيفا " نتعلم من  إدارة الجلسة "
وقال النائب أكمل نجاتي  تحية للوكيلين و الأمانة العامة  و أستطرد قائلا "  تحية لتنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين التي تحتفل بمرور العام الخامس على تدشينها منذ بيانها الأول، ، حيث قدمت سياسة بمفهوم جديد  الأمر الذي  جعلها أغلبية في التأثير "
 

تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق