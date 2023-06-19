النائب أكمل نجاتي: السيسي أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية

وجه النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، التهنئة و التحية و التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 30 يونيو ، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الرئيس أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية .

و بمناسبة فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي أشاد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بإدارة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجلسات الشيوخ قائلا " الإدارة تتمتع بالحيادية و الدبلوماسية ، موضحا أنه أعطى الجميع الفرص لكي يعبروا عن مواقفهم مضيفا " نتعلم من إدارة الجلسة "

وقال النائب أكمل نجاتي تحية للوكيلين و الأمانة العامة و أستطرد قائلا " تحية لتنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين التي تحتفل بمرور العام الخامس على تدشينها منذ بيانها الأول، ، حيث قدمت سياسة بمفهوم جديد الأمر الذي جعلها أغلبية في التأثير "

