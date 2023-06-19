محافظ أسوان يتابع معدلات التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقرية فارس



كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار الجولات والمتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) مع ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للإنتهاء من أعمال التشطيبات بالمشروعات التى قاربت نسب تنفيذها إلى 100% للبدء فى تشغيلها تجريبياً لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أشار المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة إلى القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية فارس بمركز كوم أمبو والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة ، مشيراً إلى تفقد مشروعات إنشاء مكتب بريد فارس ، وتوصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى بنسب 100% ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الزراعى والخدمى ولوحة توزيع الكهرباء والعمارات السكنية بمشروع سكن كريم بنسب 95% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة بنسبة 90% ، علاوة على تفقد مشروعات إنشاء وحدة التضامن الإجتماعى ووحدة الإطفاء بنسبة 75 % ، وأيضاً مشروع تطوير مركز شباب فارس بنسبة 65%.

وخلال الجولة أكد المهندس ناجح مصطفى على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان برفع مستويات العمل وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول من أجل رفع معدلات الإنجاز ومواصلة الأعمال الإنشائية بجميع مواقع العمل ومنها مشروعات توصيل خطوط الفايبر والغاز الطبيعى بالقرية وتوابعها.

مشدداً على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة لإنتهاء المشروعات مع إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة ، مع ضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام بمحيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة .

IMG-20230619-WA0030

IMG-20230619-WA0027

IMG-20230619-WA0029

IMG-20230619-WA0028

IMG-20230619-WA0025

IMG-20230619-WA0026