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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 5 حالات تعد بإدفو وتنفيذ أعمال النظافة العامة والصيانة بأسوان

رفع الإشغالات والتراكمات
رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات بأسوان
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان حالة تعدى على مساحة 4 ألاف م2 بقرية الغنيمية وذلك بواسطة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية وقرية الرمادى بحرى ، كما تم إزالة 4 حالات لتعديات عبارة عن 18 محل تجارى على الطريق الرئيسى أسوان / القاهرة بالعوينية وذلك من خلال معدات الوحدة المحلية وقرى الحجز بحرى وقبلى بقيادة رؤساء القرى .

جاء ذلك إستمراراً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود الجارية لإزالة التعديات أو رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى .

ونفذت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان  أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بمنطقة خور عواضة ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة ، وصيانة وتركيب كشافات الإضاءة بأعمدة الإنارة من خلال قسم الكهرباء بمنطقة عمارات الأولى بالرعاية بمتابعة من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، وهو الذى توازى مع قيام مشروع النظافة بتنفيذ أعماله المختلفة بنطاق حى غرب المدينة بمتابعة من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، وسحر مصطفى رئيس الحى ،.

واوقف المسئولين بنطاق حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم  أعمال تعلية لمبنى خلف منطقة التأمين الأهلية عبارة عن دور مخالف بدون ترخيص ، وتم مصادرة مواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى .

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أخبار محافظة أسوان