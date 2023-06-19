ads
الإثنين 19 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لاعب المؤسسة العسكرية أحمد المصري يحصل على «برونزية الدوري العالمي للكاراتيه» باليابان.. صور

الملازم أحمد رجب
الملازم أحمد رجب المصرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب الملازم  أحمد رجب المصرى، إنجازًا رياضيا جديد للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية فى مسابقات وزن فوق 84 كجم بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومى المشاركة فى منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه والتى أقيمت فعالياتها بدولة اليابان بمشاركة 46 دولة.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب لتحقيق هذا الإنجاز الرياضى، الذى يضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها الأجيال القادمة بعد تمكنهم من تحقيق الإنجازات الرياضية المرموقة فى كبرى المحافل الرياضية الأولمبية والعالمية والدولية.

المؤسسة العسكرية الرياضية الملازم أحمد رجب المصرى بطولة الدوري العالمي للكاراتيه اليابان