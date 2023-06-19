"العربي للمصارعة" يعين محمود السيد عضواً باللجنة الفنية للدورة العربية بالجزائر

قرر الإتحاد العربي للمصارعة ،الاستعانة بالدكتور محمود السيد سكرتير عام الإتحاد المصري للمصارعة وتعينه عضواً في اللجنة الفنية خلال منافسات الدورة العربية المقامة في الجزائر.

واستعان الاتحاد العربي للمصارعة بالدكتور محمود السيد بعد الإنجازات الكبيرة التى حققها الاتحاد المصري للعبة ونجاحهم في تنظيم بطولة التصنيف العالمي التى استضافتها مدينة الإسكندرية وشهدت حضور مكثف للعديد من الدولي واللاعبين أصحاب الميداليات الأولمبية والعالمية وخرجت البطولة بشكل مميز أشاد بها الاتحاد الدولي.

كما ان نجاح الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء عصام نوار في الفترة الماضية علي المستوي العربي والافريقي وسيطر منتخب مصر على المراكز الأولي خلال منافسات البطولة الأفريقية الأخيرة بتونس مما جعل الاتحاد العربي يقرر الاستعانة بالخبرات المصرية وتعين محمود السيد عضواً في اللجنة الفنية لمنافسات الدورة العربية بالجزائر.

من جانبه وجه الدكتور محمود السيد الشكر لمجلس إدارة الإتحاد برئاسة اللواء عصام نوار ولمجلس إدارة اللإتحاد العربي برئاسة كمال بو عزيز على هذة الثقه الغالية، مؤكداً انه سيبذل مجهود مضاعف ليكون افضل سفير لمصر خلال منافسات البطولة.