بالفيديو.. عضو الشيوخ: الحوار الوطني وظهور الشباب بالمشهد السياسي أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو

قال النائب محمد ماهر السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ذكرى ثورة 30 يونيو هي ذكرى سعيدة على قلوبنا جميعًا لما حققته من أحداث ترتب عليها تنمية وطريق الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو هو وجود الشباب في المشهد السياسي، ووجودهم في كل الأماكن سواء المقاعد النيابية في مجلسي النواب والشيوخ، أو المقاعد التنفيذية سواء نواب محافظين أو نواب الوزراء.

وأضاف "السباعي" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن المكتسب الأخر يمكن أن نقول أننا حاليًا نشهد معركة تنمية نلمسها على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والمعاناة التي لا ينكرها أحد من كافة الطوائف، موضحًا أن الشعب المصري كما يقول الرئيس السيسي أن الشعب المصري كان ومازال يتحمل وأثبت أنه على قدر المسؤولية في هذه المرحلة.

وتابع: "بدأنا نلمس تنمية حقيقية ومشروعات تقدم وخدمات حقيقية، ومبادرات ليس فقط على مستوى المدن، ولكن هناك تنمية للريف المصري في مبادرة حياة كريمة، وصولًا للحوار الوطني.

وأكد، أن الحوار الوطني متفرد ولم يحدث في العالم كله، وهو أحد أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو.