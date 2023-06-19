بالفيديو.. الشئون الإسلامية: يوم عرفة يحدد وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة

قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التوقيت المحلي لكل دولة المعمول به إلى الآن هو المحدد ليوم عرفة، مشيرًا إلى أنه كان هناك اقتراحًا في ظل العولمة والانتقال المعرفي أن يكون هناك ميقات واحد لكل المسلمين في كل الدنيا بالنسبة لرمضان أو يوم عرفة، لكن حتى الآن لكل دولة ميقاتها المحلي بالنسبة لبدايات الشهر العربي.

وأضاف "عبد الغني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن جميع المتواجدين في المملكة العربية السعودية يلتزمون بالتوقيت المحلي في السعودية في يوم عرفة.

وأوضح، أنه كان هناك رأي في عام 1982 كان الإمام الراحل الشيخ جاد الحق، اقترح أن يكون هناك ميقات واحد يلتزم به جميع المسلمين في يوم عرفة، خاصة أن فكرة الانتقال في العالم أصبح سهلًا، وكان يقترح أن يكون هذا المكان في مكة المكرمة، خصوصًا أن كل المسلمين في كل الدنيا ينتظروا وقفة عرفة في نفس التوقيت، ولكن لم تلتزم الدول بذلك.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن عرفة مكان واحد، في المملكة العربية السعودية، و يأتي إليه الجميع من كل دول العالم.