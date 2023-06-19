الفنان سعيد بدوي يُبدع فى تجسيد أحلامة بمعرض "أيامي"

وسط إشادة كبيرة من الفنان العالمي محمد عبلة، الذى قام بافتتاح معرض "ايامي" للفنان الكبير سعيد بدوي، بحضور باقة من الفنانين والمبدعين والاعلاميين، بقاعة أرت كورنر بالزمالك.

ظل “بدوي” يبدع 60 عاما بلوحاته وافكاره المتنوعة، ليطلق معرضه الفردي الثالث “أيامي” والذى كشف خلال لوحاته عن شخصيته المتنوعة التى تجسد أحلامه وأساطيره.

تأثر "بدوي" خلال مسيرته الفنية بالفنان الكبير صلاح جاهين، حيث عمل بمؤسسة الاهرام، و تعلم منه أصول فن الكاريكاتير، وكان صاحب اختيار اسمه الفنى.

قال "بدوى"، إنه تخرج من كلية الفنون التطبيقية 1969، ثم عمل فى مؤسسة الأهرام الصحفية، مضيفًا انه اقتدى بـ صلاح طاهر ومكرم حنين ويوسف فرنسيس.

وشارك فنان الكاريكاتير فى 60 معرضا مشتركا، بالإضافة لمعارض ملتقى فنانى الكاريكاتير التى تقام سنويا، كما حصد مجموعة من الجوائز الدولية.

فنانون يحتفون بـ سعيد بدوي بريشتهم

هنأ الفنان خضر حسن، رسام الكاريكاتير بمؤسسة روزاليوسف، الفنان سعيد بدوي على انطلاق معرض الفردي "أيامي" على طريقته، حيث رسم بورترية كاريكاتيري للفنان باسلوبه المتفرد.

اما المهندس والفنان هاني عبد الجواد، فقد رسم اكثر من بورترية بالقلم الرصاص باسلوبه الخاص، الذى جسد فيه روح الفنان سعيد بدوي المتميزة بالبهجة فى الابتسامة التى لا تفارق وجهه البشوش.

بينما رسمة الفنان ياسر حسين، بطريقة كاريكاتيريه مبدعه، والذى نشر بجوار الرسمة كلمات يقول فيها: " فنان الكاريكاتير "محمد سعيد عبد الرازق بدوي" (سعيد بدوي) | في عام 1982 ذهب إليه الطفل الموهوب "ياسر" (10 سنوات) برفقة والده الفنان الراحل "حسين خميس" ليعرض عليه كصديق موهبة ابنه في الرسم ليكتشفها "بدوي" ويصف رسوماته بالكاريكاتير حيث تعرف وقتها الطقل "ياسر" من خلال هذه الجلسة بكافيتريا جريدة الأهرام آنذاك على فن الكاريكاتير لأول مرة حيث كان يعمل "بدوي" هناك كرسام كاريكاتير وكذلك كمهندس في قسم الزنكوغراف المسئول عن طباعة الجريدة وسمع منه مصطلح "كاريكاتير" وبدأ في توجيه موهبته إلى هذا الاتجاه لتمر السنين ويصبح #ياسر_حسين فنان كاريكاتير ليرسم هذا البورتريه لأستاذه الأول في فن الكاريكاتير وينشرها هنا على صفحته الرسمية".

ينتظر الفنان سعيد بدوي ضيوف معرضه "ايامي" الذى يعرض فى جاليرى أرت كورنر بالزمالك يوميا حتى 22 يونيو 2023.