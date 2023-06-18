اتفاقية تعاون بين الصحة واتحاد شباب البحيرة لتنظيم حملات توعية للتبرع بالدم

وقع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إتفاقية تعاون بين مديرية الصحة واتحاد شباب البحيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة، لتنظيم حملات تثقيفية لتوعية المواطنين وحثهم علي التبرع بالدم، فى اطار الإحتفالات المستمرة باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، والحرص على اثراء رصيد بنوك الدم من خلال التبرع الطوعي الشرفي، والاهتمام بتنظيم الحملات المستمرة للتبرع بالدم بنطاق المحافظة، حيث أن نقطة دم تساوي حياة، وفي ضوء حرص الدولة علي التعاون مع المجتمع المدني من خلال حملات التوعية بثقافه التبرع بالدم وحث المواطنين على التبرع ، من أجل توفير دم آمن للمرضى الأكثر احتياجًا.

وحضر توقيع الإتفاقية، كلًا من: الدكتورة مروه الرفاعي مسئول بنوك الدم بالمديرية، والمهندس أسامة محمود الطنيخى رئيس لجنه العلاقات العامة بإتحاد شباب البحيرة، وآية سمير الطير نائب رئيس اتحاد شباب البحيرة، وبحضور نائب رئيس اللجنة الطبية وسارة سعد زيدان نائب رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالإتحاد .

وجرى وضع برنامج لبدء حملات التبرع بمختلف مراكز المحافظه والقرى التابعة، علمًا بأن متوسط التجميع اليومي يبلغ 2000 كيس ببنوك الدم التابعة للمديرية ،ويتم صرفها كمجاني ونفقه دولة وتأمين صحي واقتصادي .

وأكد جميعة، على أهمية التبرع بالدم والمشاركة في حملات التبرع لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح والمصابين وضرورة العمل على رفع الوعي لدى أفراد المجمتع بثقافة التبرع بالدم، مشيدًا بالدور الإنساني والنبيل الذي يقوم به المتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى إنطلاقاً من الواجب الإنساني الذى يميز شعب مصر العظيم ، وشكر القائمين على تنظيم الحملات المختلفة للتبرع بالدم، وجميع المتبرعين .