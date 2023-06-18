حقوق الإنسان بالشيوخ: مصر أول دولة بالمنطقة لديها مجتمع مدني منذ 200 عام

قال النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن مصر هي أول دولة في المنطقة يكون لديها عمل أهلي، منذ أكثر من 200 عام، لكن ما تزال هناك معوقات تواجه العمل الأهلي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه على مدار السنوات الماضية صدر أكثر من قانون لمحاولة تنظيم العمل الأهلي، آخرها في 2019 وتم وضعه في موضع تنفيذ.

وأوضح أن التنفيذ كشف سلبيات وإيجابيات في القانون، لأن المجتمع إذا كان به عمل أهلي نشط سينعكس على المجتمع، وسيحسن من حياة المواطنين، ومن أبرز المعوقات هي بنية العمل الأهلي، لأن نحو 58% من الجمعيات المسجلة هي جمعيات خيرية وليست تنموية.

ولفت إلى أن خصم التبرعات للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من الوعاء الضريبي للمتبرع، سيشجع المتبرعين على التبرع، وبالتالي سينشط العمل الأهلي، مع إعلان الجمعيات لكل التبرعات التي وصلت إليها بشكل واضح.