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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نائب رئيس المفوضية الأوروبية يزور منطقة الدرب الأحمر ومتحف الحضارات

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
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قام الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الأحد، بجولة في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.
وتفقد بوريل - خلال الجولة، التي رافقه خلالها سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر كريستيان بيرجر - معالم القاهرة الإسلامية بالمنطقة، ومن بينها جامع "المريداني"، الذي ساهم الاتحاد الأوروبي في تكلفة ترميمه.
كما قام بوريل بجولة تفقدية في "متحف الحضارات"، حيث أعرب عن إعجابه بمقتنيات المتحف.

المفوضية الأوروبية الدرب الاحمر متحف الحضارات