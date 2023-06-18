ألكسندر ديل فال يكتب: شكسبير فى مواجهة موليير.. ساحة صراع لغوى بطابع جيوسياسى وحضارى داخل العالم الغربى

الأحد 18/يونيو/2023 - 06:33 م

مثلما كان هناك نظام ثنائى القطبية فى الجانب الجيوسياسى بعد يالطا والذى استمر حتى انهيار الاتحاد السوفييتي، يمكننا اليوم الحديث عن تثبيت تقسيم العالم على المستوى اللغوي، بين لغة شكسبير (أو بالأحرى لغة العم سام!) من جهة- وهى لغة العولمة الخطيرة التى تمحو الهويات لصالح قرية عالمية ناطقة بالإنجليزية- ولغة مولير من جهة أخرى- والتى ينبغى أن تظل ناقلة للمقاومة ضد عالم "ماكدونالد" وداعية لنموذج متعدد الأقطاب.

خاصة أن الفرنسية تقاوم، بشكل متناقض، بشكل أكبر فى كيبيك مقارنة بوطنها الأم فرنسا، حيث يشعر الفرنسيون بالخجل من جذورهم وتراثهم وتقاليدهم، عندما يفضل الشباب الفرنسيون ماكدونالد والجينز الأزرق والأزياء السريعة للاندماج فى ملايين المستهلكين المجهولين المتأثرين بالعم سام فى جميع أنحاء العالم.

وباعتبارها لغة "ماكدونالد" ووسيلة رئيسية للتبادلات الدولية وأساس نفوذ القوة الناعمة الأمريكية بأكثر من مليار ونصف المليار من المتحدثين بهذه اللغة حيث تهيمن اللغة الإنجليزية على المشهد اللغوى فى العالم من حيث الكم والنوع. إنها اللغة الأم فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، واللغة الثانية فى دول ذات حجم كبير مثل الهند وباكستان ونيجيريا.

فى عام ٢٠١٧، وفقًا للأرقام التى تتراوح عادة بين ٣٨٠ مليون يتحدث الإنجليزية لغتهم الأم، و٦٢٠ مليونا يتحدثها كلغة ثانية، وأكثر من ٦٠٠ مليون يتحدثها كلغة أجنبية، وكل هذه الأرقام تؤكد تلك الهيمنة اللغوية.. إنها إرث للإمبراطورية البريطانية (الكومنولث) مما يزيد من القوة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة العظمى ونفوذ قوتها الناعمة وصناعتها الموسيقية والتلفزيونية، بالإضافة إلى كونها لغة الحاسوب والأعمال.

وتشكل الإنجليزية وصورتها الأنجلو-أمريكية أداة أساسية للاتصال الدولي، بدءًا من التجارة إلى نقل التكنولوجيا، ومرورا بالأنظمة السمعية والبصرية، بالإضافة إلى المجلات العلمية والجامعات الدولية والمدارس الكبرى. وباعتبارها وسيلة للسياسات والتجارة، تتجلى الإمبريالية الإنجلو أمريكية أيضًا من خلال عملية غزو ثقافى تم اتهامها بها عدة مرات (خاصة فى باريس).

فى هذا الصدد، صاغ العالم السياسى والاستراتيجى الأمريكى زبيجنيف برزينسكي، فى كتابه "اللعبة الكبرى"، هذا التعليق الواقعي، على الرغم من كونه ساخرا، بشأن الطبيعة الناعمة الثقافية واللغوية الإنجلو أمريكية: "لقد سمحت الطبيعة الكونية للمجتمع الأمريكى بترسيخ هيمنته بشكل أسهل فى العالم دون أن تظهر طابعه الوطنى الصارم. ولا شك أن الهيمنة الثقافية للولايات المتحدة تم التقليل من شأنها ومن قوتها العالمية حتى الآن.

وبغض النظر عن الرأى فى جودة الفن الأمريكي، فإن الثقافة الأمريكية الشعبية تمارس جاذبية لا يمكن مقاومتها على الشباب بشكل خاص. وتشكل البرامج الأمريكية ثلاثة أرباع السوق العالمية للتليفزيون والسينما. من هذه المزايا، يحقق الأمريكيون تميزًا سياسيًا ومجالًا للحركة لا مثيل له".

وبالإضافة إلى الثقافة، أصبحت اللغة الإنجليزية الموجه الحصرى للعالم العلمي. وأصبح الصمت، وحتى الاستسلام، الذى يظهره العلماء الناطقون باللغة الفرنسية تجاه اللغة الإنجليزية أمرًا شائعًا؛ فالنشر فى مجلة مثل "نيتشر" لا يمكن أن يتم إلا عبر اللغة الإنجليزية. وتعتمد تصنيفات مراكز البحث الجامعية، التى تعتمد بشكل كبير، ونظرا للأسباب المعروفة، على المؤسسات الأمريكية والبريطانية، بالأساس على الأعمال المنشورة باللغة الإنجليزية.

وفى عام ١٩٨٨، قررت الأكاديمية الفرنسية للعلوم استخدام اللغة الإنجليزية فى تقاريرها: اعترفت الأكاديمية بالدور الحيوى للغة الإنجليزية فى الاتصالات العلمية الدولية، وخاصة فى العلوم، وقررت إيلاء الكثير من الاهتمام للغة الإنجليزية من خلال تشجيع الكتّاب الذين يوافقون على تقديم مساهماتهم من خلال "نسخة مختصرة باللغة الإنجليزية". وفى عام ٢٠١٧ وحده، تم الإعلان عن ثمانية مؤتمرات وندوات دولية، يتم إجراؤها بالكامل باللغة الإنجليزية داخل السوربون الشهيرة! وأمام كل ذلك يبدو أن ريشيليو، المجدد للمنزل القديم، مستاء فى قبره! ومنذ عام ١٩٩٠ أعربت وكالة الجامعات الفرنسية عن قلقها ؛ فمن بين جميع المنشورات العلمية فى العالم، كانت ٦٥٪ منها مكتوبة باللغة الإنجليزية، ١٢٪ بالروسية و١٠٪ بالفرنسية.

فى عام ٢٠١٢، ارتفعت هذه النسب إلى ٧٠٪، ١٣٪ و٩٪... وربما الأسوأ، بتغيير المقياس، فى كيبيك، مقر المنظمة الدولية للفرانكوفونية كان ٧٠٪ من المقالات التى كتبها العلماء الكنديون باللغة الإنجليزية فى عام ١٩٧٠.. وأكثر من ٨٥٪ فى عام ٢٠١٢.

وتتجلى المواجهة بين الناطقين بالإنجليزية والفرنسية بشكل خاص فى غرب ووسط أفريقيا، حيث تحولت بعض الدول مثل رواندا فجأة إلى اللغة الإنجليزية. أصبح الأتوتسي، الذين كانوا معادين تقليديًا للفرنسية ومتحدثين بالإنجليزية، قطعة أساسية فى الدبلوماسية الأمريكية فى رواندا وفى بلدان أخرى فى المنطقة حيث يمثلون الغالبية.

ولا يحدث الأمر عن طريق الصدفة أيضًا إذ إن لوران ديزيريه كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذى أطاح بموبوتو بمساعدة أمريكية، وضع فى أولويات برنامجه الثقافى استبدال الفرنسية بالإنجليزية كلغة أجنبية أولى.

فى أفريقيا السوداء، تمثل مكافحة الفرنكوفونية - التى يتم تشبيهها بمناطق توسع المسيحية، دين المستعمرين الأوروبيين- أيضًا أداة قوية للتطرف الإسلامي، حيث يتم تشبيه الفرنكوفونية بالإرث الاستعمارى والمسيحي. وتترجم سياسات الإسلامية التى تنفذها السعودية وقطر والكويت، على الدوام، فى أفريقيا، على الصعيد الثقافي، بإقصاء التأثير الفرنسى والبلجيكى والبرتغالى لصالح الناطقين بالإنجليزية.

وفى كل مكان، يفضل المتطرفون الإسلاميون الذين يريدون قطع كل رابط مع القوى الاستعمارية السابقة، وخاصة الفرنسية، اللغة الإنجليزية العالمية Mc World على الفرنسية المرتبطة بالعلمانية والإضاءة المعادية للدين.

ومن خلال اللعب على هذه الخلفية المضادة للاستعمار، يقوم واشنطن بتقويض مواقف فرنسا فى كل مكان، كما نراه فى منطقة البحيرات الكبرى، وخاصة فى الزائير. فى بلدان أخرى، ولا سيما فى كندا، يواجه الناطقون بالفرنسية فى كيبيك صعوبات كبيرة فى مواجهة تقدم الناطقين بالإنجليزية.



ومع ذلك، لم ينجح هذا الصراع الشديد من أجل الفرنكوفونية الكيبيكية فى الحفاظ على اللغة الفرنسية فى كل مكان، حيث ترفض العديد من العائلات الناطقة بالإنجليزية فى المدينة الكبرى الثانية فى كيبيك، مونتريال، الالتزام بالفرنكوفونية، وتحاول بدعم من العولمة الأنجلوسكسونية تعزيز الإنجليزية، فى حين لم تعد الفرنسية معروفة إلا للنخب النادرة وبعض المسنين فى فيتنام والهند الصينية السابقة وبولندا ورومانيا.

التناقض الكيبيكي

تمثل الجغرافية اللغوية للغة الفرنسية فى أمريكا الشمالية مثالًا يوضح حيوية لغة موليير. فالفرنسية تُنظر عادةً ليس فقط كمحاذاة لغوية نجحت فى البقاء والتطور فى وسط محيط أنجلوسكسوني، بل كمقاومة ناجحة للهيمنة اللغوية الإنجليزية التى نلاحظها اليوم فى فرنسا، حيث إن اللغة الفرنسية تتأثر باللغة الإنجليزية بمعدل كبير.

وبدأ تاريخ "فرنسا الجديدة الكندية" فى وقت مبكر جدًا فى بداية القرن السابع عشر عندما استقرت مجموعة صغيرة من المستوطنين فى هذه المناطق غير الملائمة للوجود البشري. ومع ذلك، كان المستوطنون الفرنسيون القلائل الذين كان عددهم قليلًا (بضعة آلاف فقط) يشغلون أنفسهم بشكل رئيسى بتجارة الفرو، ويقيمون علاقات بناءة مع القبائل الهندية المجاورة، على عكس البريطانيين فى ثلاث عشرة مستعمرة، وسرعان ما تكوّنت حول خليج نهر سانت لوران، ومدن كيبيك وثلاثة أنهار ومونتريال، حضارة صغيرة فرنسية.

وفى عام ١٧٦٣، بعد سلسلة طويلة من الحروب، تنازلت فرنسا بشكل نهائى عن مستعمرتها الجديدة فى أمريكا الشمالية للمملكة المتحدة. ومن الغريب ملاحظة أن الملك الفرنسي، عندما عرض عليه الاختيار بين التخلى إما عن جزر الأنتيل الفرنسية أو عن فرنسا الجديدة الكندية، قرر الاحتفاظ بالجزيرتين حيث يعتبرونها أكثر أهمية اقتصاديةً من "بضع فدانات من الثلج" فى كندا الفرنسية.

وفى ذلك الوقت، كان عدد الفرنسيين المنسيين فى كيبيك يبلغ ٦٠،٠٠٠ شخص فقط، وأصبحوا بعد ٢٥٠ عامًا لاحقًا أكثر من ثمانية ملايين. واليوم، تعتبر هذه المقاطعة الكندية محركًا اقتصاديًا حقيقيًا فى كندا، وجزءها الأكثر تطورًا مميز بقدرات عالية فى الابتكار والمرونة والإنتاجية. فكيف كان ذلك ممكنًا؟.

يتعين لذلك العودة إلى الثورة الصامتة التى غيرت المجتمع الكيبيكى والتى تستند إلى تناقض: حافظ الكيبيكيون على هوية وطنية قوية على الرغم من أن إخوتهم الفرنسيين فعلوا كل شيء لمحوها - وفى الوقت نفسه، نجح هذا المجتمع فى الإدماج فى النظام الإنتاجى لأمريكا الشمالية. واليوم، تمثل منطقة كيبيك امتدادًا نحو الشمال للعنقود الإنتاجى والمالى للساحل الشرقى للولايات المتحدة. وفى الوقت نفسه، تمثل كيبيك بوابة دخول لرؤوس الأموال الأوروبية بفضل علاقاته مع القارة القديمة وحافظ سكان كيبيك الناطقون بالفرنسية على نسبة كبيرة جدًا من الولادات على مدى قرون بفضل النموذج الريفى الذى ساد فى كندا الفرنسية، ولكنهم أيضًا حافظوا على لغتهم الأم وقاوموا بشدة أى استعارة لغوية من جيرانهم.

نعتقد أن صراع الهوية هذا هو السبب فى الظاهرة التى نراها اليوم فى كيبيك والتى تتمثل فى أن التنمية الاقتصادية والابتكار لا يمكن أن يحدثا إلا فى مجتمع فخور بجذوره وتاريخه، والذى يقاوم العولمة الأنجلوسكسونية ولا يخجل من هويته المختلفة تمامًا.

وبفضل سياسة لغوية نشطة للغاية، نجح سكان كيبيك ليس فقط فى الحفاظ على وجودهم ولكن أيضًا فى توسيع نطاق اللغة الفرنسية التى تتقدم حتى اليوم فى كيبيك بما فى ذلك مونتريال، خاصةً من خلال الهجرة الانتقائية التى تميز المرشحين الناطقين بالفرنسية القادمين من فرنسا وبلجيكا وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية. وفى الحقيقة، تمارس السلطات الكيبيكية هجرة متطوعة ويتم اختيارها بعناية كبيرة حيث يتم تقييم المرشحين من خلال اختبار لغوى قبل السماح لهم بالهجرة إلى كندا الفرنسية.. وهذا يجعل روسيًا ناطقًا بالفرنسية أكثر أهلية للهجرة لكندا من جزائرى لم يعد ناطقًا بالفرنسية.

معلومات عن الكاتب:

ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يأخذنا، فى هذا المقال، إلى الصراع اللغوى بين الإنجليزية والفرنسية وتداعياته على الحضارة الغربية.

