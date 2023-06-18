سلطان عمان يتلقى رسالة خطية للمشاركة في قمة عدم الانحياز بأوغندا

تلقى سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، رسالة خطية من رئيس أوغندا يوري موسيفيني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتتضمن دعوته للمشاركة في قمة عدم الانحياز المقرر عقدها في العاصمة الأوغندية كامبالا خلال شهر يناير 2024.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الرسالة تسلّمها وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال لقائه بمبعوث الرئيس الأوغندي المندوب الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة السفير أدونيا آيبار؛ حيث بحثا سير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها في المجالات ذات المنافع المتبادلة، كما تبادلا وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية.