«كان نازل يحل المشكلة».. تفاصيل التحقيق في مقتل شاب بدار السلام

تواصل نيابة دار السلام التحقيق في واقعة مقتل شاب بطعنة غائرة في القلب، وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه، عقب التشريح لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

الضحية

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه "رامي"، كان على خلاف قديم مع جاره، وكانا يتشاجران دائمًا، ويوم الواقعه قرر المجني عليه حل المشكلة، ولكن فور نزوله من المنزل باغته المتهم بطعنة غائرة نافذة في القلب ادت الي وفاته علي الفور.

تبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنها لشاب في العقد الثالث، مصاب بجرح طعني غائر في منطقة الصدر بالقرب من القلب، ادى الي الوفاة.

أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعه، لكشف ملابساتها، كما استدعت شهود العيان لسماع أقوالهم .

وأكد شهود الواقعه أن المتهم باغت المجني عليه بطعنه نافذة، لم يتمكن من تفاديها، وأدت الطعنة الي سقوطه أرضا وتعرض الي نزيف شديد وتوفي قبل وصوله إلى المستشفي.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاداه وجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة الجزيرة بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب مقتول بطعنة خنجر فى صدره، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب آخر بسبب خلافات بينهم ولاذ بالفرار.

