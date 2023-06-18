"طب المنيا" تنظم يومًا علميًا للغدة الدرقية



نظمت وحدة الغدد الصماء والسكر بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنيا، يومًا علمياً بمركز المؤتمرات بالمستشفى الجامعي الرئيسي، بعنوان “احتفالية اليوم العالمي للغدة الدرقية”، برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب؛ وذلك لتبادل الأبحاث والمعرفة بأمراض الغدة الدرقية بين وحدة الغدد بقسم امراض الباطنة مع اقسام الجراحة والنساء والاشعة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والارتقاء بكفاءة الأطباء في كل ما يخص أعراض قصور الغدة الدرقية، وطرق التشخيص والعلاج، بما يكون له مردود علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضي بالمستشفيات الجامعية.

حضر فعاليات المؤتمر د. أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، د.يوسف إسماعيل رئيس قسم الأمراض الباطنة، ود. غادة محمد الصغير رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر، ود. محمود أبو العنين أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والنواب من أقسام الباطنة والجراحة والنساء.

كما استهدف المؤتمر خلال جلساته النقاشية وورش عمله عدداً من المحاور الهامة أبرزها توعية الأطباء بكل ما هو جديد بنشاط الغدة الدرقية، وسُبل العلاج الجراحي والدوائي والإشعاعي، وعلاج نشاط الغدة الدرقية في الأطفال، وفي الحوامل.