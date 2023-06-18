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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جلسة مباحثات بين سلطنة عُمان والتشيك لتطوير العلاقات الثنائية

سلطنة عُمان
سلطنة عُمان
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عُقدت، اليوم الأحد، بوزارة الخارجية العمانية، جلسة مباحثات بين سلطنة عُمان والتشيك؛ لاستعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانب العُماني ترأسه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، ومن الجانب التشيكي وزير الدولة في وزارة خارجية التشيك راديك روبيش، مشيرة إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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