جلسة فنية لأوسوريو ومشاركة منسي في تدريبات الزمالك.. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

من تدريب الزمالك اليوم الأحد

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم، وشهدت الجلسة الحديث عن أهمية المواجهة المقبلة في بطولة كأس مصر أمام فاركو، وشرح المدير الفني بعض الأفكار المراد تنفيذها خلال المران الجماعي للفريق.

تدريب الزمالك اليوم

وشارك ناصر منسي في التدريبات الجماعية للفريق، بعد حصوله على راحة من المشاركة في مران الأمس بسبب بعض الظروف الخاصة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

تدريب الزمالك اليوم

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.