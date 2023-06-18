حسام الخولي: دراسة التعاونيات رائعة ونحتاج تغيير التشريعات

أعلن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن فى مجلس الشيوخ، موافقته خلال الجلسة العامة اليوم، على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، لتفعيل دور التعاونيات فى مصر.

وقال " الخولي": "أريد الاشارة الى انه على قدر اهمية الموضوع فهو ايضا مركب لانه يخص قطاعات كثيرة ، و يجب ان نضع فى اعتبارنا المشكلات القديمة و ليس الجديدة فقط ، فقد كان هناك استغلال لحوافز تم وضعها للقطاع استغلت خطأ ".

و أضاف :" نتحدث عن تشريعات صدرت فى السبعينات و الثمانينات فى ظل الاشتراكية و بالتالي لن تتفق مع 2023 ، و كان هناك حوافز تستخدم خطأ و جمعيات لا تمارس نشاطها الاصلي انما تاخد الحوافز و تنافس بها القطاع الخاص . فمثلا عندما تعقد مناقصات كان يتم حساب رسوم بنسبة 8 % على القطاع الخاص ، و الجمعيات معفية منها مما دفع القطاع الخاص الى دخول المناقصات تحت مظلة التعاونيات مقابل دفع 2 % للجمعيات ".

و تابع "الخولي" أن الدراسة رائعة محتاجين تغيير التشريعات و مراعاة عدم استخدام الحوافز بطريقة خاطئة.