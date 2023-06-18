ياسر الهضيبي: الفساد في التعاونيات تجاوز الركب

طالب النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تشديد الرقابة على قطاع التعاونيات، مشيرا إلى أن الفساد فى هذا القطاع تجاوز الركب.

وقال الهضيبي، خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة الآن لمناقشة دارسة بشأن تفعيل دور التعاونيات فى مصر.

تأتى أهمية التعاونيات لأنها تكفل العيش ل 3 مليارات مواطن على مستوى العالم بجانب أن هناك مليار شخص أعضاء فى التعاونيات.

وطالب الهضيبي، بتعظيم دور التعاونيات وإعادة هيكلة القطاع بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

ولفت إلى أن اهم توصية لتفعيل دور التعاونيات. تشديد الرقابة ودفع الفساد لانه الفساد فى التعاونيات تجاوز الركب على حد تعبيره.

وكان قد أكدت الدارسة البرلمانية لتفعيل دور التعاونيات ،أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات في العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.

الدراسةتقدم عددا من المقترحات، منها، تطوير التشريعات المنظمة للقطاع التعاوني المصري بإصدار قانون موحد للعمل التعاوني بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، على أن يكون القانون موحد وشامل ومتكامل ومناسب لمتغيرات العصر وللتوجهات المستقبلية لرؤية مصر ومتوافق مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.