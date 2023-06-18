الحوار الوطني| المقرر المساعد للجنة النقابات: نستهدف وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء العمل الأهلي

أكد مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى، أن الحوار يستهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تدعم العمل الأهلى فى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد جهوده طوال الفترة الماضية من منطلق كونه ركيزة أساسية من ركائز التنمية فى أى مجتمع.

وجاء ذلك فى كلمته بجلسة العمل الأهلى فى مصر، والتى تعقدها لجنة النقابات والعمل الأهلى فى الحوار الوطنى، مؤكدًا على أن الجمعيات الأهلية عملت على تفعيل دورها على مدار السنوات الماضية، بالتعاون مع القطاع الخاص والدولة، ولكن لا تزال التحديات قائمة وهو مبرر المناقشات اليوم بالحوار الوطنى.

ولفت المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى، إلى أن السؤال الذى يطرح نفسه بمناقشات الحوار اليوم هو هل تقوم الجمعيات الأهلية تقوم بدورها؟ وإذا كانت الإجابة نعم فما هو المطلوب منها خلال الفترة المقبلة، وإذا كانت الإجابة بلا فما هى الأسباب التى منعتها من ذلك،وما هى المعوقات التى تسببت فى ذلك؟

وأكد أن مناقشات الحوار الوطنى والتى تستهدف الاستماع من جانب جميع الأطراف أن نكون أمام رؤية متكاملة تدعم العمل الأهلى فى مصر، وتطوير الأداء الخاص به، مع التأكيد على دور الجمعيات وتعاونها مع الحكومة والقطاع الخاص فى ضوء التحديات الاقتصادية الجارية وأيضا أزمة كورونا.