فيضانات قوية تضرب اليونان بسبب التغيرات المناخية.. فيديو

تسببت العواصف والأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت شمال اليونان في انقطاع التيار الكهربائي، وغمر المنازل بالمياه، وتوقف حركة المرور نتيجة الانهيارات الأرضية.

وقال عبد الستار بركات مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن اليونان تشهد أقوى فيضانات منذ 10 سنوات، لافتًا إلى تأثير التغيرات المناخية والبيئية على حالة الطقس، إذ تمر البلاد بطقس الفصول الأربعة خلال اليوم.

وأضاف "بركات"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الأمطار الشديدة والفيضانات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي، واجتاحت المياه المنازل، وتلقى رجال الدفاع المدني المئات من طلبات الإغاثة.

وأشار إلى أن الفيضانات تسببت فى إتلاف المحاصيل الزراعية، كما تسببت في انهيارات أرضية أوقفت حركة المرور، ومن المتوقع أن يكون هناك موجة جديدة خلال الفترة المقبلة.