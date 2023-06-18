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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستعلم عن صحة مصابي حادث انقلاب ميكروباص بالهرم.. وتأمر بحجز السائق

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول اصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق السياحى القادم من أكتوبر إلى الهرم قبل نزلة المنصورية بالجيزة، وقد أمرت النيابة بالإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة.

كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته، بعدما أمرت بحجز قائد السيارة التي شهدت الحادث، ٢٤ ساعة علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات ول الواقعة، وكذلك إجراء تحليل مخدرات للسائق، وفحص كاميرات المراقبة الكائنة بالقرب من مكان وقع الحادث.

يذكر أن  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت  بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق السياحى القادم من أكتوبر إلى الهرم قبل نزلة المنصورية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج.
وقد تم  التحفظ على السيارة وقائدها، ورفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة.

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