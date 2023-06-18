رسميًا.. موسيماني يتولى تدريب «الوحدة الإماراتي»

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الأحد، تعاقده مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأصدر نادي الوحدة الإماراتي بيانًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يعلن من خلاله، أن موسيماني أصبح مديرًا فنيًا للفريق، بعد إتمام إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.

ورحب مجلس إدارة النادي الإماراتي بالمدير الفني الجديد موسيماني في بيانه، وتمنى له التوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة النادي وجماهيره.

وكان بيتسو موسيماني، أعلن رحيله عن تدريب أهلي جدة السعودي، عقب قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري يلو والصعود إلى دوري روشن للمحترفين، بعد عام من هبوط الإمبراطور لدوري الدرجة الأولى السعودي.

ولم يعلن الوحدة في بيانه، تفاصيل تعاقد النادي مع موسيماني، كما لم يكشف عن مدة عقد المدرب الجنوب أفريقي مع الفريق الإماراتي.

وكان صاحب الـ58 عامًا، ارتبط اسمه بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الكولومبي الحالي خوان كارلوس أوسوريو.

يذكر أن، بيتسو موسيماني حصد مع الأهلي لقبين من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب لقب من البطولة ذاتها رفقة صن داونز الجنوب أفريقي.