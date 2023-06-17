رسميًا.. توتنهام يضم كولوسيفسكي نهائيًا من يوفنتوس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، ضم الجناح السويدي ديان كولوسيفسكي بشكل نهائي من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

كان توتنهام ضم كولوسيفسكي من يوفنتوس في يناير 2022 لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مع وجود خيار بالشراء في العقد.

ونشر النادي توتنهام، بيانًا أعلن من خلاله تفعيل بند شراء كولوسيفسكي، ليضمه بشكل نهائي من فريق السيدة العجوز بعقد جديد.

ووقع الجناح السويدي عقدًا مع توتنهام حتى عام 2028، أي لمدة 5 مواسم مقبلة مع السبيرز، مقابل 30 مليون يورو وفقًا للعديد من التقارير.

ويوجد في عقد كولوسيفسكي مع توتنهام 5 متغيرات ضمن قيمة الصفقة، حيث حصل النادي الإنجليزي على خصم 5 ملايين يورو من قيمة الشراء المبدئي (35 مليون يورو)، ليدفع الرسوم على أقساط أقل.

وخاض ديان كولوسيفسكي صاحب الـ23 عامًا، 57 مباراة بقميص توتنهام، وسجل 7 أهداف في مختلف المسابقات، وصنع 16 آخرين.