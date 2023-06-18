الليلة.. الفراعنة في مواجهة جنوب السودان وديًا

يخوض مساء اليوم الأحد منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، مباراة ودية مع جنوب السودان على ستاد القاهرة الدولى قبل ختام معسكر المنتخب الحالى، وستكون تلك المواجهة الأولى بين منتخبي مصر وجنوب السودان تاريخيا.

وحقق المنتخب المصري فوزًا صعبًا على غينيا، مساء الأربعاء، بنتيجة ٢-١، خلال المباراة التى جمعت الطرفين فى المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

وكان المنتخب المصرى نجح فى التأهل لبطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار العام المقبل، حيث لا يحتاج لنتيجة مباراة إثيوبيا إلا من أجل التصنيف، خاصة أن المنتخب وصل للنقطة الـ١٢ ليضمن التأهل كأول مجموعته بشكل رسمى.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز فى ودية جنوب السودان لمواصلة التقدم فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للمنتخبات، وذلك مع اقتراب موعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

كما يسعى البرتغالى روى فيتوريا، إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة من التجربة الودية أمام جنوب السودان، من خلال الاطمئنان على مستوى العناصر الجديدة التى تم استدعاؤهم فى معسكر الفراعنة الحالى، وهم: محمد رضا بوبو وغنام محمد ومحمود مرعى وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.

ومن المنتظر أن يبدأ البرتغالى روى فيتوريا، مدرب منتخب مصر، المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعى الدفاعى هشام صلاح، ياسر إبراهيم، على جبر، أحمد أبوالفتوح، وفى خط الوسط الثلاثى مهند لاشين، غنام محمد، أحمد زيزو بينما يقود الهجوم الثلاثى محمود كهربا، حسين الشحات، محمود حسن تريزيجيه.

واستبعد روى فيتوريا ٦ لاعبين ومنحهم راحة من ودية جنوب السودان وهم محمد صلاح، محمد الشناوى، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدى فتحى، محمد عبدالمنعم، عقب خوض لقاء غينيا الأخير بتصفيات أمم أفريقيا.

على جانب مختلف، يواصل اليوم منتخب مصر الأولمبي معسكره الختامى بمدينة الرباط بالمغرب؛ قبل التوجه إلى مدينة طنجة، لبدء الاستعداد والتجهيز للمباريات الرسمية فى كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة.

وتقام البطولة خلال الفترة من ٢٤ يونيو الجارى إلى ٨ يوليو المقبل، وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ويستهل منتخب مصر الأولمبى مبارياته يوم ٢٥ يونيو الجارى بلقاء النيجر، ثم يلتقى مالى، ويختتم لقاءات المجموعة بمواجهة الجابون، بينما تضم المجموعة الثانية، منتخبات: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل.