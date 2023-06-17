سكرتير عام شمال سيناء يفتتح معرض السلع الغذائية في العريش

افتتح العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، نائبًا عن المحافظ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، معرضاً للسلع الغذائية في مدينة العريش.

وقال الغندور، أن المعرض أقيم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير السلع الأساسية والغذائية واللحوم والبقوليات والخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال التجارية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

وقد أقيم المعرض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين، وفي إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين ودعم مؤسسات الدولة.

كما أن هناك عروض وتخفيضات في المعرض على السلع الغذائية، حيث يباع كيس الأرز والسكر أقل من الأسواق بـ 5 جنيهات، وطبق البيض يباع بأقل من الأسواق بـ 10 جنيهات واللحمة البلدي تباع 280 جنيهًا للكيلو.