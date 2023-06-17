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الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. الوفد الأفريقي يلتقي «بوتين» بعد رفض «زيلينسكي» الوساطة

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 18 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الوفد الأفريقى يلتقى «بوتين» بعد رفض «زيلينسكى» الوساطة

الرئيس الأوكرانى عن المفاوضات مع روسيا: موسكو تخدع العالم ولن نمنحهم فرصة ثانية

الرئيس الروسى يُ حذر من انجرار «الناتو» للحرب الأوكرانية

مغازلة بايدن النووية.. الإعلام الإيرانى: أمريكا تُ رسل إشارات إيجابية بشأن الصفقة المرتقبة

قتلوا التلامذة.. ضحية فى هجوم إرهابى لـ«داعش» على مدرسة بأوغندا

.. ومصر تُ دين الحادث: خالص التعازى والمواساة لذوى الضحايا

إبادة جماعية.. اتهامات للدعم السريع بارتكاب «جرائم حرب» فى الجنينة بالسودان

17 قتيلا فى غارة جنوب الخرطوم.. ومستشفيات تشاد تستقبل الجرحى

الحوثى يسطو على الأرصدة البنكية لملايين اليمنيين

العدد
زيلينسكي بوتين الوفد الأفريقى روسيا أوغندا