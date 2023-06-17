بأقدام أهلاوية.. منتخب جنوب أفريقيا يفوز على المغرب في تصفيات الأمم الأفريقية

تغلب منتخب جنوب أفريقيا على ضيفه المغرب بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سوكر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

كانا منتخبا المغرب وجنوب أفريقيا، حسما تأهلهما إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام العام المقبل في كوت ديفوار، قبل مواجهتهما معًا اليوم السبت.

نجح منتخب الأولاد في قص شريط أهداف اللقاء عن طريق أقدام نجم الأهلي بيرسي تاو، الذي سدد كرة ضعيفة على حارس أسود الأطلس منير المحمدي، فشل في التعامل معها لتسكن شباكه في الدقيقة السادسة، لينتهي الشوط الأول بتقدم البافانا البافانا بهذا الهدف.

في الشوط الثاني، أضاف زاخيلي ليباسا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 48، قبل أن يقلص حكيم زياش النتيجة للمنتخب المغربي بهدف في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة، خطف منتخب جنوب أفريقيا صدارة المجموعة الحادية عشرة من تصفيات أمم أفريقيا 2023 برصيد 7 نقاط، ليحتل منتخب المغرب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.