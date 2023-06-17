"خنجر فى القلب".. شاب ينهى حياة آخر بمنطقة دار السلام

شهدت منطقة دار السلام جريمة قتل بشعة عندما أقدم شاب على قتل آخر بطعنة خنجر فى قلبه بسبب خلافات بينهما.

بلاغ بجريمة قتل

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة الجزيرة بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب مقتول بطعنة خنجر فى صدره، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب آخر بسبب خلافات بينهم ولاذ بالفرار.

ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.