لطلاب الثانوية العامة 2023.. نصائح الساعات الأخيرة قبل الامتحانات

قدمت الدكتورة هناء شويخ أستاذ علم النفس الاكلينيكي بكلية الآداب جامعة الفيوم، نصائح أخيرة ومهمة لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023، وذلك قبل انطلاق الامتحانات الأساسية غدًا.

وقالت «هناء شويخ» عبر «البوابة نيوز»، إنه يجب أولا على أولياء الأمور أن يوفروا الطمأنية والهدوء، وعناصر الأمان لابنائهم، لافتة إلى أن الاستقرار في البيت، ضروري، وطوال الوقت نفكر الأسرة أننا نقوم بما علينا، ولكن كل شئ في يد الله سبحانه وتعالى، من هنا يحب الابتعاد عن لغة التحميل على الطالب، وأنه حال فشله في شئ سيتحمل عواقب.

وأكدت، أنه من الضروري، أن تتوقف الأسرة عن اي انتقادات سلبية، والمرحلة الحالية هي الأمان والدعم النفسي وعدم نقل التوتر.

ووجهت «شويخ» نصائحها للطلاب، ومنها الالتزام بخطوات مهمة، ليكون مهيئا نفسيا للدخول في ماراثون الامتحانات، وهو الآتي:

أولا، لابد أن يعي الطالب انه قام بما يجب عليه، ويبتعد عن اي ضغوط، ويقوم باستعادة المعلومات، من خلال حل امتحانات سابقة، قراءة العنواين والعناصر، وليس المذاكرة من البداية، لأن الوقت لن يسعفه.

ثانيا، النوم الكافي ضروري جدا، فلابد يكون النوم في جو هادئ بعيد عن اي منبهات صوتية، وكذا البعد عن المشروبات المنبهة.

ثالثا، الأكل الصحي والخفيف يساعد على التذكر، وهو ما تحاول الأسر توفيره، فلابد من الابتعاد عن الأكلات التي تسبب أي مشكلات، مثل القولون العصبي، فهناك طلاب بسبب التوتر تسبب له النسيان في أثناء الامتحان، أشبه بفقدان الذاكرة المؤقت.

رابعا، تجنبوا الأحاديث التي تتم بين الطلاب بعضهم البعض، قبل دخول الامتحان، ويأتي طالب يعبر عن تهويله حول الامتحان أو مخاوفه، وهذا قد يسبب توتر كبير.

وأختتمت «هناء شويخ»: «تمنياتي بالتوفيق والنجاح وكل طالب تمنى أمنية تتحقق له ويسعد نفسه أولا ثم يسعد أسرته».

ويستأنف طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 الامتحانات غدًا الأحد، ويواجه الطلاب امتحان اللغة العربية للشعبتين العلمي والأدبي، لمدة 3 ساعات.

ويأتي مجموع درجات مادة اللغة العربية 80 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 4 ومخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا، من بينهم 276211 طالبا بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى السبت الموافق 2023/7/15.