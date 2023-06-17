رئيس النيابة الإدارية يهدي وزير العدل ووزارة التخطيط درع الهيئة

أهدى المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، درع النيابة الإدارية المستشار عمر مروان - وزير العدل، ولإدارة المساحة العسكرية، وتسلمه اللواء أركان حرب محمد رضوان- مدير إدارة المساحة العسكرية، ولوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتسلمه المهندس أشرف عبد الحفيظ - مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، ولوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسلمه المهندس سعد رشدي - رئيس الإدارة المركزية للموارد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء ذلك ختام فعاليات افتتاح منظومة التحول الرقمي الشامل بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعلان تفعيل بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة الشكاوى وقياس الأداء الحكومي، والربط مع منظومة المتغيرات المكانية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.

حضر الحفل المستشار عمر مروان - وزير العدل، واللواء أركان حرب محمد رضوان- مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ -مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، و المستشار ربيع قاسم - مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم؛ إعلان اكتمال منظومة التحول الرقمي الشامل بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعلان تفعيل بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة الشكاوى وقياس الأداء الحكومي، والربط مع منظومة المتغيرات المكانية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.