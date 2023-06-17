فيديو.. "فريد غنام" يطرح كليب أغنية ''الزين الزين''

طرح الفنان المغربي فريد غنام نجم برنامج “ذا فويس” أحدث أعماله الغنائية المصورة “الزين الزين” عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

واختار غنام أن يكون عمله الجديد مزيجا من إيقاعات فن الراي وموسيقى البوب المغربية، وتعاون في "الزين الزين" مع الشاعر والملحن خالد سلام، والموزع الموسيقي ميد شريف، فيما تكلف المخرج رضوان أقلعي بإخراج الفيديو كليب، الذي تم تصويره بعروس الشمال طنجة.

وتشارك في الكليب رباب أزماني، ويعد التعاون الثاني الذي يجمع فريد غنام و زوجته، التي سبق وأن شاركته كليب أغنية "بلڭانة'' التي احتلت المراتب الأولى في الترند المغربي لأيام وقت طرحها.

تحكي أغنية “الزين الزين” قصة عامل بسيط يقع في حب طبيبة تجميل فاتنة الجمال ومثقفة، لكنه حب من طرف واحد، ويحاول هذا الشاب التقرب منها معتقدا أنها تبادله نفس مشاعر الحب والإعجاب، لكن اعترافه لها يوقعه بورطة ومشاكل في عمله، ويتسبب بطرده فور شكوى الطبيبة لرب العمل، غير أن قصة هذا الشاب لا تنتهي هنا حيث يجد عملا آخر كسائق لأحد أكبر رجال الأعمال، يستغل فريد السفر الدائم لهذا الأخير ويستعمل سيارته الفاخرة ليلقنها درسا مفاده أن المظاهر دائما خداعة.

يذكر أن آخر عمل غنائي لفريد غنام يعود إلى قبل 3 سنوات وهي أغنية “باردة”.

https://youtu.be/ywiXcdNHn0Q