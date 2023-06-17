فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعى الثقافى والوطنى لدى الشباب من الطلائع وطلبة الجامعات المصرية ، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، بحضور محافظ شمال سيناء وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وعدد من مسؤولى وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء هيئة تدريس جامعة سيناء .

وشهدت الندوة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف الإرتقاء بمستوى المعرفة لدى قطاعات الشباب المختلفة من أبناء الشعب المصرى العظيم .

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أهمية توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الحالية ومدى إرتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .

كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء من المدنيين الذين ضحوا بالغالى والنفيس خلال تعاونهم مع القوات المسلحة لدحر جذور الإرهاب قبل إستعادة الوضع الآمن وإنطلاق عملية التنمية الشاملة المتكاملة بشمال سيناء ، بالإضافة إلى تكريم عدد من الطلائع المتميزين فى المجالات المختلفة ، وأختتمت الندوة بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوة تثقيفية بمحافظة شمال سيناء

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