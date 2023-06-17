بالصور.. ناخبو الوادي الجديد يختارون 5 أعضاء لمجلس إدارة الغرفة التجارية

شهدت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، اقبالًا متوسطًا للناخبين للادلاء باصواتهم الانتخابية بصناديق الاقتراع بمقر الغرفة بمدينة الخارجة،

حيث انطلقت صباح اليوم انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة و شهدت لجان الانتخابات إقبالاً متوسطا من الناخبين التجار وأعضاء الغرفة على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تشهد اختيار مجالس إدارات الغرف كل 4 سنوات

وجرى فتح باب التصويت لأعضاء الجمعية العمومية منذ الثامنة صباحاً لاختيار مجلس إدارتها الجديد في الدورة التي تمتد ما بين 2023 - 2027 وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة.

وقال عربي كامل يمانى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادى الجديد، إن انتخابات الغرفة التجارية تجرى في لجنتين اللجنة الرئيسية بمقر الغرفة التجارية بالخارجة لاستقبال ناخبي مركزى الخارجة وباريس، واللجنة الثانية بمكتب إدارة تموين الداخلة بمدينة موط بالداخلة لاستقبال ناخبي مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.

وأشار يمانى إلى أن الانتخابات انطلقت في الثامنة صباحا وتستمر حتى الثامنة مساء تحت إشراف لجان من وزارة التجارة والصناعة ويتم اختيار 5 أعضاء من إجمالى المرشحين لمجلس الإدارة والبالغ عددهم 9 مرشحين.

وجاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديدة 2023/2027؛ أحد عشر مرشحا.. وهم: ـحمد دياب- حمدي حسن- عبد الخالق عرابي- عزت انور- عربي كامل يماني- علي والي- عيد حمود- محمد رفاعي- محمد علي- محمد مختار العمدة- ياسر محمد، وذلك لانتخاب 6 اعضاء لعضوية المجلس.

وكانت الغرفة التجارية قد أنهت بمحافظة الوادي الجديد، استعدادات انطلاق انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية للدورة الجديدة 2023 / 2027، حيث تضم المحافظة نحو 3 آلاف و175 ناخبا من التجار لهم حق التصويت في الانتخابات التي ستجرى غداً السبت في لجنتين اللجنة الرئيسية بمقر الغرفة التجارية بالخارجة وتشمل ناخبي مركزي الخارجة وباريس، واللجنة الثانية بمكتب إدارة تموين الداخلة بمدينة موط بالداخلة وتشمل ناخبي مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.

انتخابات الغرفة التجارية بالوادي الجديد (1)

انتخابات الغرفة التجارية بالوادي الجديد (2)