"اختتمت بساحة الشيخ الطيب".. 30 صورة ترصد فعاليات حملات التبرع بالدم بالأقصر

اختتمت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الأقصر، اليوم السبت، فعاليات حملة التبرع بالدم "نحن نعيش لأنك تعطي"، والتي تم إطلاقها بمحافظة الأقصر، تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يحتفل به العالم من كل عام في الرابع عشر من شهر يونيو، والتي استمرت على مدار 3 أيام.

وتم إطلاق الحملة، للمرة الأولى هذا العام في محافظة الأقصر بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية WHO، والهيئة العامة للرعاية الصحية، للتوعية بأهمية التبرع وتشجيع المواطنين عليها من خلال طرح كافة الأسئلة الشائعة والمفاهيم الخاطئة وتصحيح الفكر.

استهداف المناطق الحيوية والهامة

واستهدفت الحملة، عدد من المناطق الحيوية والهامة علي مدار ثلاثة أيام متوالية منها: ديوان عام محافظة الأقصر، ولقاء مجتمعي موسع بين كافة الأطياف بمجمع الأقصر الدولي، ومشاركة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر، وأخيرا تم تنفيذ حملة توعية وتشجيع الحضور في حرم ساحة فضيلة الإمام الأكبر بمركز القرنة، والذين تقدموا صفوف المتطوعين وسط إقبال كبير وحماسي من المصليين للمشاركة والتبرع التطوعي بعد الندوة التعريفية والتوعوية.

احتفالات الهيئة العامة للرعاية الصحية على مدار 3 أيام

وكانت احتفالات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، قد تضمنت على مدار 3 أيام التجهيز لحملة التبرع بالدم، وإقامة ندوة افتتاحية للحملة شجعت خلالها الهيئة كافة المواطنين الراغبين في التبرع للمشاركة في إنقاذ حياة الحالات الحرجة والعاجلة، بإمكانية التوجه إلي إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية المنوطة بالتبرع علي مستوي المحافظة، وهما مستشفي الكرنك الدولي ومستشفي طيبة التخصصي بمدينة إسنا، علي مدار ٢٤ ساعة للفحص الطبي قبل الموافقة علي التبرع.

وكان الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أول من قام بالتبرع بالدم لتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في الحملة، مشيراً إلى أن هدف الهيئة هو تحقيق الجودة العالمية بصوره مرضية للمواطن، وأنه نظرا للخطة التي تضعها الهيئة فأننا نسبق الخطة في الوصول إلى المستهدفات، والأقصر تحديدا لديها الاستعداد التام للتنسيق مع جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات المدنية لتفعيل مبادرات التبرع بالدم.

جاء ذلك خلال الندوة التوعوية، التي عقدت بمستشفى الأقصر الدولي تزامناً مع احتفال الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتعاون مع منظمه الصحة العالمية باليوم العالمي للتبرع بالدم، وأقيمت بحضور الدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئه الرعاية الصحية، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد محمود ممثل منظمه الصحة العالمية، وقيادات فرع الهيئة بالأقصر، وممثلين من رجال الأزهر والكنيسة وبحضور كبير لعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وجمهور عريض من أهالي محافظات الأقصر، الذين شاركوا بفعالية في الحملة.

عزيز الوعي بالتبرع التطوعي

وأكد سكرتير عام المحافظة، على تعزيز الوعي بالتبرع التطوعي للدم للمساهمة في نشر الممارسات الصحية السليمة، وتقوية الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد.

كما أشار ممثل منظمة الصحة العالمية، إلى أهمية الوعي بالتبرع التطوعي بالدم لإنقاذ حياة المواطنين، كما تحدث عن فوائد التبرع للدم لصحة المريض والشروط الواجب توافرها في المتبرع، وخلوه من بعض الأمراض وأن يكون عمر المتبرع من 18 إلى 60 عام.

فريق طبي داخل ديوان عام المحافظة

وعلى هامش الندوة، تواجد فريق طبي داخل ديوان عام المحافظة، يضم مدير بنك الدم بالهيئة، وطاقم تمريض يقوم بقياس الضغط للمتبرع، وأيضا قياس الوزن وسحب الدم من المتبرع بالوسائل الطبية المعدة، كما قام الفريق الطبي بعمل تحاليل للمتبرع بالمجان خاصة بأمراض فيروس bوc والزهري، وأيضا مرض الإيدز ويتم إعطائه النتيجة بعد يومين من عملية سحب الدم، وأيضا إعطائه التعليمات التي يجب أن يتبعها المتبرع عقب إجرائه عملية التبرع، كما يتم عمل قياس للهيموجلوبين قبل التبرع وقياس الضغط.

حملة التبرع بالدم بالأقصر (1)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (1)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (2)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (2)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (3)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (3)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (4)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (4)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (5)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (5)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (6)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (6)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (7)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (7)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (8)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (8)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (9)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (9)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (10)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (10)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (11)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (11)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (12)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (12)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (13)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (13)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (14)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (15)

حملة التبرع بالدم بالأقصر (16)