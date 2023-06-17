السجن المشدد 10 سنوات لزوج أشعل النار في زوجته وابنه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 10 سنوات لزوج أشعل النار في منزله اثر خلاف نشب بينه وبين زوجته بسبب الخلافات الزوجية فاعتدى عليها بالضرب هي ونجله وأشعل النيران في مسكن الزوجية للتخلص منهما ولكن جرى إنقاذهما.

صدر الحكم في الدائرة السابعة بمحكمة جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي ومحمود عبد الحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا.

ترجع أوراق القضية إلى اتهام "محمد ر م"، بدائرة مركز طوخ، لإشعاله النيران عمداً في منزله خلال تواجد زوجته "ليلى ر ا"، ونجله "أيمن م"، بأن قام بإيصال مصدر حراري ذو لهب مكشوف بعد سكب مادة معجلة للاشتعال «جازولين» مكان الحريق فأشتعلت النيران وامتدت آثارها إلى محتويات المسكن والمبين آثاره بتقرير قسم الأدلة الجنائية بسبب خلافات زوجية ومشاجرة مع زوجته وتدخل نجله للدفاع عنها.

واتهمت النيابة المتهم بإحراز أداة مادة معجلة للاشتعال جازولين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وكشفت التحريات أنه حال تواجد المجني عليها الأولي في منزلها بقرية السيفا مركز طوخ حال تواجدها بمسكنها ورفقتها الشاهد الثاني نجلها ونجل المتهم أبان الواقعة نشبت مشادة كلامية فيما بينها وبين المتهم زوجها على اثرها قام بالتعدي عليها محدثا اصاباتها فتوجهت صوب إحدى الغرف للحيلولة دون استكمال تعدى المتهم عليها وأغلقت بابها عليها ففوجئت بالمتهم يقوم بسكب البنزين أرضا وقام بإضرام النيران بالمنزل في وجود المجني عليه الثاني.

ودلت تحريات المباحث حول الواقعة إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو ما شابه ذلك بمحتويات منطقة بداية الحريق وذلك بعد سكب كمية مناسبة من مادة الجازولين.