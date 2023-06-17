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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تأهل 3 طالبات بتعليم الوادي الجديد لتصفيات الجمهورية بالمسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت

المؤهلات لمسابقة
المؤهلات لمسابقة تطبيقات مايكروسوفت من الوادي
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أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، عن تأهل 3 طالبات لتصفيات الجمهورية فى المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت فى عامها الثالث والمنفذة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Skills plus  وكيل شركة Certioprt في مصر .

وأوضح سيد، أن المؤهلات للمسابقة هن : الطالبة ميرا محب شنودة إدارة الخارجة التعليمية مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات Kالطالبة اروى محمد سعد إدارة الخارجة التعليمية مدرسة الخارجة الثانوية بنات، الطالبة  ملك انور سفينة إدارة بلاط التعليمية مدرسة  بلاط الثانوية.

وأضاف وكيل تعليم الوادي الجديد، أن فعاليات التقييم من الاثنين حتى  الاربعاء 18_21  يونيو، موجهًا الشكر والتقدير لمركز التطوير التكنولوجى بالمديرية وجميع القائمين على العمل لتعاونهم الجاد والمثمر ودعم طلاب المحافظة للوصول بهم لأفضل المراكز.

اتصالات المسابقة الوادي الجديد تصفيات مايكروسوفت